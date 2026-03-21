Vušković nadmašio i Modrića, postao je treći najskuplji Hrvat u povijesti

xLobecax xHenningxRohlfsx via Guliver

Transfermarkt je ažurirao tržišne vrijednosti nogometaša u njemačkoj Bundesligi.

Devet Hrvata trenutno igra u prvoj njemačkoj ligi, a najveći skok zabilježio je 19-godišnji Luka Vušković, čija je vrijednost porasla s 40 na 60 milijuna eura.

Time se Vušković s Bayernovim Lennartom Karlom izjednačio na osmom mjestu najvrjednijih igrača lige.

Ovaj skok svrstao je Vuškovića na treće mjesto najskupljih hrvatskih nogometaša u povijesti Transfermarkta, poziciju koju dijeli s Marcelom Brozovićem. Višu tržišnu vrijednost imali su samo Joško Gvardiol, s rekordnih 80 milijuna eura, i Ivan Rakitić sa 70 milijuna.

Iako to nije izravno povezano s igračkom klasom, već s tržišnim parametrima, Vušković je ovim iznosom nadmašio i Luku Modrića, čija je najviša procijenjena vrijednost iznosila 55 milijuna eura

Među aktivnim hrvatskim nogometašima, ispred Vuškovića je samo Gvardiol koji vrijedi 70 milijuna eura.