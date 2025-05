Vulić za SK rekao sve što misli o igri Hajduka i što očekuje: ‘Takav scenarij bio bi katastrofa!’

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Zoran Vulić, bivši legendarni igrač i trener splitskog Hajduka, za Sport Klub otvoreno govori o završnici HNL-a i što očekuje od Bilih.

Zoran Vulić kao igrač Hajduka ostavio je iza sebe neizbrisiv trag. Odigrao je više od 400 utakmica u dresu Bilih (zabio je 84 gola), a tijekom karijere osvojio je dva naslova prvaka Hrvatske (1994. i 1995.), zatim jedan hrvatski kup (1995.) te dva jugoslavenska kupa (1984. i 1987.).

No, osim igračkog, iza sebe ima i trenersko iskustvo na klupi Hajduka koji je vodio u čak pet navrata, a može se pohvaliti jednim osvojenim naslovom države (2001) te jednim Kupom (2003). Ukratko, svaka njegova riječ ima težinu, a Vulić je uvijek bio poznat da kaže ono što misli. Bez kočnice.

POVEZANO Rakitić: Ova sezona i titula mi je važnija od svega što sam osvojio s Barcom Bivši trener Hajduka: Dinamo je dotaknuo dno, a Hajduk će prije Europe morati promijeniti pola momčadi

Kao i mnogi bivši igrači Hajduka i Vulića je oneraspoložila činjenica kako je Hajduk nakon domaćeg poraza od Istre (0:1), u prošlom kolu poražen i na gostovanju kod Osijeka (2:0).

Tako se situacija na vrhu ljestvice HNL-a dodatno se zakomplicirala jer do kraja prvenstva ostala su još četiri kola uz dodatak kako Hajduk na Poljudu dočekuje i branitelje titule Dinamo te nakon njih Rijeku.

“Istina, Hajduk je upisao dva poraza u nizu, ali s druge strane po zakonu velikih brojeva moraš izgubiti i neku utakmicu kod kuće. Mislim da je dobra stvar za Hajduk što im stalno uslugu čini Rijeka, pa u puno slučajeva i Dinamo. Prema tome, ti zadnji porazi nisu, pogotovo u ovom periodu, napravili neku bodovnu razliku”, kazao je 63-godišnji Vulić za Sport Klub.

Dakle, poraz od Osijeka u prošlom kolu igrači i trener trebaju što prije zaboraviti i fokusirati se na dva domaća derbija?

“Tako je! Po meni je u tom posljednjem ogledu Osijek zasluženo pobijedio. No, isto tako jasno je kako Hajduk i dalje ima sve u svojim nogama. Hajduk bi s jednim pozitivnim rezultatom, dakle recimo remijem protiv Dinama te pobjedom protiv Rijeke, sigurno bio novi prvak Hrvatske! Znači, sve ovo loše što se događa Hajduku u zadnja četiri kola, te sve što smo doživljavali u prošlom prvenstvu kad je u zadnjih deset izgubljeno prvenstvo, više nam se ne smije ponoviti! Jednostavno nam se ne smije dogoditi isti scenarij, jer to bi bila katastrofa! No, ponavljam, Hajduk treba spustiti loptu na zemlju jer ima se u svojim nogama. Svi u klubu sad se moraju koncentrirati na ove dvije utakmice kod kuće i samo se tome posvetiti u sljedećih mjesec dana. Ako treba da netko pogine na terenu, neka i pogine, ali samo da se uzme to prvenstvo.”

Igrači kažu da daju sve od sebe, ali lopta ne želi u gol. Problem s realizacijom je postao velik problem?

“Da, svi kažu lopta neće u gol. No, treba reći kako Hajduk ne radi toliko šansi da bi lopta ušla u gol. Ukratko, da bi zabijao golove trebaš stvarati i šanse. Mislim da Hajduk u ovom trenutku ima jednu malu krizu rezultata i igre, što nije dobro. Može ti se dogoditi kriza rezultata, ali kriza igre nikako! Mislim da se sada igraču među sobom moraju skupiti, a hvala Bogu, internacionalno iskustvo imaju u jednom Ivanu Rakitiću, zatim je tu Marko Livaja, a tu je i Filip Uremović koji igra za hrvatsku reprezentaciju. Uz njih imamo još nekoliko igrača koji igraju nekoliko godina u Hajduku… Svi oni se moraju skupiti i uzeti sve u svoje ruke kako bi osvojili toliko željeno prvenstvo.”

Kako se vama kao bivšem igrači i treneru čini igra Hajduka pod Gattusom?

“Mislim da Hajduk ove godine igra dosta defanzivno, ali to nije samo način Gattusove igre nego tako igraju gotovo svi talijanski treneri. Čak i Ancelotti koji ima tri sjajna igrača naprijed, pa opet većinu igre slaže na polu kontre i kontre. Kad je Hajduk u pitanju mislim da to nije loše jer zbog defanzivne igraju primaju malo golova. No, ono što me zabrinjava jest činjenica da teško zabijaju u Splitu. U naše vrijeme Hajduk bi svakome na punom Poljudu zabio dva, tri gola. Tada smo u prvih 15, 20 minuta išli kao da te napada NATO! Pred takvom publikom, te kad imate podršku kao što je Hajduk danas ima, morate ugurati protivničku ekipu u njihovih 16 metara. Nije floskula i nije uvlačenje, ali Hajduk je domaćin na svakom terenu u HNL-u jer imamo najveći broj navijača. Pa mi smo sad u Osijeku imali skoro veći broj navijača nego Osijek! To treba iskoristiti i to se mora okrenuti na našu stranu. Jer navijači mogu biti prevaga da igrači budu još bolji i da je Hajduk taj koji dominira i koji upravlja utakmicom. Jer mi nigdje nismo gosti i to je tako!”

Neki su igrači od malih nogu sanjali da igraju na punom Poljudu i osvoje titulu, a neki su došli igrom slučaja u klub. No, pritisak se osjeća?

“Nije lako gledati kad Hajduk igra pred 24.000 ljudi protiv Istre i ne uspijeva zabiti. S druge strane, ja sam igrao finale Kupa Jugoslavije pred svega 5000 navijača protiv Zvezde jer nisu bili zadovoljni što nismo prvaci. Iskreno, moram vam reći da sam ljubomoran na ovaj ambijent Hajduka.”

Poruka za kraj?

“Mislim da ovo nije trenutak da pričamo previše negativno. Moramo sve gledati pozitivno i trebamo im svi dati ruke. A navijači su im dali ne jednu, nego dvije ruke! Ali kad ti izađeš na taj teren, što ja to zovem korida, onda moraš ubiti bika. To je tako. Dakle, sad više nema izlazaka van. Dakle, Hajduk sve drži u svojim rukama. Imaju se priliku upisati u povijest i tu priliku ne smiju propustiti. Evo, cijeli sam se naježio dok s vama pričam. E, vidite, kad bi igrači to isto osjećali, onda bi ja bio siguran da je Hajduk novi prvak! Za kraj, svi se nadamo kako će baš to osjetiti. No, isto tako ja sam sportaš u uvijek ću čestitati svakome tko bude prvi na kraju sezone.”