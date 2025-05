Vulić: Dinamo je jednim taktičkim potezom srušio Hajduk, a ovu Gattusovu ideju ne mogu shvatiti

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Hajduk je ostao bez važna tri boda u porazu od Dinama 1:3 na Poljudu.

Iako prvenstvo još nije gotovo i matematički je sve otvoreno, Splićani su nastavili loš niz te se ovih porazom dosta udaljili od 20 godina čekane titule prvaka. Na zanimljiv se derbi osvrnuo i Zoran Vulić koji smatra da je Dinamo do pobjede došao prelaskom na sastav 3-5-2.

“Što se tiče same utakmice, u prvom poluvremenu nismo vidjeli baš puno toga. Igra je bila ratnička, gledali smo više neko obostrano nerazumijevanje, nego nogomet, a onda je trener Dinama napravio ključan potez i tu je dobio utakmicu. Dinamo je u nastavku s 4-3-3 prešao na 4-4-2 ili 3-5-2, Pjaca i Pierre Gabriel su se digli visoko, Dinamo je stalno imao dvije šponde i duge lopte su gađale Petkovića i Kulenovića. Kad je Petković ušao, Dinamo je postao Dinamo. Imali su dva napadača, dva visoka napadača, svaka divlja lopta je bila njihova, odlagali su je na bok o tako su zabili drugi gol.

Tim taktičkim potezom Dinamo je srušio Hajduk i vrlo je blizu naslovu prvaka. Ne mogu vjerovati da je Gattuso imao negativan rezultat, a do zadnjeg je čekao s uvođenjem Trajkovskog. Koga briga hoćeš li izgubiti 2:1 ili 3:1 ili 4:1, ako to je svaki bod važan da ostaneš u borbi za titulu. Kad je primio drugi gol, Hajduk je morao ići va banque. Vidjeli smo da je na duge lopte u 16 metara Dinamo loše reagirao. Tako je Livaja zabio, tako su nastale one situacije kad je Hajduk tražio penal. Dinamo se očito nije dobro snalazio u takvoj divljoj igri, a Gattuso je tvrdoglavo odbijao staviti Trajkovskog da pomogne Livaji”, rekao je Vulić za tportal te dodao:

“Nije mi jasno ni što je Gattuso dobio s uvođenjem Durdova i Hrgovića. Dvije lijeve noge na desnoj strani i Bamba koji je ostao u napadu uz Livaju. Pa nije Bamba igrač koji će ti nešto donijeti skok igrom. Hajduk je trebao dugim loptama napadati 16 metara Dinama i to je bio jedini recept je su Modri s Mišićem, Sučićem, Baturinom, pa Kačavendom i Rogom bili dominantni u sredini.”