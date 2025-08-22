Vukovar nadoknadio 0:2 protiv Gorice i došao do drugog boda u HNL-u

Podijeli :

Foto: HNK Gorica

Četvrto kolo HNL-a otvorili su Vukovar 1991 i Gorica. Dva kluba kojima su mnogi prije početka sezone predvidjeli borbu za ostanak odigrali su uzbudljivu utakmicu koja je na kraju završila remijem 2:2.

Iako su gosti bolje otvorili utakmicu i došli do uvjerljivog vodstva, Vukovarci su uspjeli nadoknaditi zaostatak i izboriti vrijedan bod. Konačnih 2:2 zapravo je najpravedniji ishod prema onome što je viđeno kroz 90 minuta.

Prvih pola sata pripalo je Gorici. U 18. minuti, nakon odličnog proigravanja Domagoja Pavičića, mladi Luka Vrzić sjajno je reagirao i postigao svoj prvijenac u seniorskoj konkurenciji. Prednost je povećana u 30. minuti kada je Filip Čuić glavom pogodio za 0:2 nakon ubačaja Ikera Poza.

No, domaćini se vraćaju u igru pred sam kraj prvog dijela. Najniži igrač lige, Kolumbijac Robin Gonzales, majstorski je izveo slobodan udarac u 43. minuti i smanjio na 1:2, čime je Vukovar dobio prijeko potrebnu energiju.

Na poluvremenu trener Gordon Schildenfeld povukao je tri poteza i potpuno osvježio igru svoje momčadi. To se isplatilo već u 46. minuti. Mario Tičinović probija lijevu stranu i upošljava Davida Mejiu, koji uklizavanjem pogađa za 2:2.

Nakon brzog izjednačenja domaćini su preuzeli inicijativu, no nisu uspjeli doći do preokreta. S druge strane, Gorica je imala nekoliko ozbiljnih pokušaja, najopasniji onaj Čuićevih škarica koje su završile na prečki. U samoj završnici, u 94. minuti, Vrzić je glavom promašio veliku šansu za pobjedu, pa je susret završen podjelom bodova.