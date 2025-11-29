Vratio se u Dalićevu reprezentaciju nakon pet godina, sada se ozlijedio

Podijeli :

(AP Photo/Andrew Medichini) via Guliver Image

U 13. kolu Serie A Genoa je porazila Hellas Veronu s 2:1. U redovima gostujuće momčadi igrao je i Domagoj Bradarić koji je zadobio i ozljedu.

Povela je Verona u 21. minuti golom Rafika Belghalija da bi domaći izjednačili preko Lorenza Colomba u 40. minuti. Između ta dva gola dogodila se zamjena u gostujućim redovima. Domagoj Bradarić je u 30. minuti zbog ozljede izašao iz igre.

Tako je njegov dobar ritam u Veroni sada zaustavljen. Bradarić je inače u pretprošloj reprezentativnoj pauzi nastupio za Hrvatsku nakon pet godina, a sada bi ga ozljeda mogla sputati u borbi za mjesto među putnicima za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Verona je na kraju izgubila s 2:1, a za to je zaslužan bio Morten Thorsby koji je zabio zu 62. minuti. Genoa je ovom pobjedom skočila na 13. mjesto Serie A dok je Verona ostala zacementirana na dnu lige.