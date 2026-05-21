Vlasnik tri kluba otkrio: ‘Ponudili su mi kupnju Osijeka, nisam bio zainteresiran’

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Osijek je uspio osigurati ostanak u SHNL-u, no ne može se pohvaliti dobrom sezonom.

Loše rezultate su pratile velike promjene u upravljačkoj strukturi. Alexandra Vegh naslijedila je Ferenca Sakalja na mjestu predsjednice kluba te vrlo brzo smijenila direktoricu Valentinu Koprivnjak i sportskog direktora Alena Petrovića.

U međuvremenu su se pojavile špekulacije o mogućoj prodaji kluba. Kao jedan od potencijalnih investitora spominjao se turski poduzetnik Yüksel Yıldırım, vlasnik Samsunspora, francuskog Dunkerquea i senegalskog Amitiéa.

“Ponuđeno mi je da kupim NK Osijek, ali rekao sam da nisam zainteresiran. Nikakvu ponudu nismo poslali”, izjavio je Yıldırım, a prenose turski mediji Gazete Gercek i Samsun Haber.

Glas Slavonije ranije je objavio da je Yıldırım u dobrim odnosima s Davorom Šukerom, koji je dvaput posjetio Opus Arenu otkako je Végh preuzela mjesto predsjednice kluba. Yıldırımovo bogatstvo, koje je stekao ulaganjem u rudarstvo, brodarstvo, trgovinu i sport, procjenjuje se na oko 775 milijuna eura. Forbes ga je prošle godine uvrstio među najbogatije turske državljane.