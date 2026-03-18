Vinicius se narugao navijačima Cityja pa poručio: ‘Sjetite se što su mi prošli put napravili’

Nakon pobjede na svom Santiago Bernabeu od 3-0 igrači Reala su i u uzvratu pobijedili Manchester City, u gostima s 2:1, u dvoboju gdje su gotovo cijelu utakmicu domaćini imali igrača manje.

Jedan od ključnih igrača u ovom dvoboju bio je Vinicius Junior, koji je u uzvratnoj utakmici u Manchesteru zabio oba pogotka za Real, ali je i ovoga puta privukao veliku pozornost svojim ponašanjem.

Nakon što je zabio iz kaznenog udarca, brazilski napadač otrčao je prema tribini s domaćim navijačima i gestikulacijom rukama oponašao brisanje suza. Takav potez izazvao je snažne reakcije na Etihadu, a Vinicius je poslije objasnio što je time želio poručiti.

„Sjetite se što su mi prošli put napravili“, rekao je Vinicius, podsjetivši na transparent koji su navijači Manchester Cityja istaknuli tijekom njegova prethodnog gostovanja. Na njemu je stajala poruka „Prestani plakati“, koja se odnosila na dodjelu Zlatne lopte, tada osvojene od strane Rodrija, što je očito ostavilo dojam na brazilskog nogometaša.