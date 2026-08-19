Villa zaključila dva transfera, Japanac stiže kao konkurencija Martinezu

Podijeli :

Aston Villa FC

Engleski prvoligaš Aston Villa je pojačala svoju momčad trajnim dovođenjem vratara Ziona Suzukija i lijevog beka Mattea Ruggerija, objavio je u srijedu klub.

Japanski reprezentativac Suzuki (23) pridružuje se Villi nakon dvije sezone provedene u Parmi, za koju je upisao 59 nastupa. Profesionalnu karijeru započeo je u klubu Urawa Red Diamonds, gdje je debitirao sa 16 godina, prije nego što je 2024. prešao u belgijski Sint-Truidense VV.

Pao je dogovor: Hrvatski reprezentativac odlazi kod Gattusa u Lazio! Kakav posao: Livaković potpisuje za Barcelonu, a onda stiže na posudbu u Dinamo?!

Suzuki je za Japan nastupio 22 puta i igrao na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. U novoj sezoni mogao bi se boriti za mjesto prvog čuvara mreže, s obzirom na neizvjesnost oko budućnosti Emiliana Martíneza u Villi.

Ruggeri (24) stiže iz Atlético Madrida, gdje je upisao 26 nastupa u La Ligi i 15 puta nastupio u Ligi prvaka, pomažući momčadi da dođe do polufinala.

Villa svoju sezonu u Premier ligi započinje u nedjelju gostovanjem kod Brightona & Hove Albiona.