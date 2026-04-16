Vidin AEK umalo nadoknadio -3 protiv Raya u četvrtfinalu Konferencijske lige

Podijeli :

xYannisxHalasx FIL-23287-0045 via Guliver Image

Rayo Vallecano je u prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige slavio s 3:0 protiv AEK-a iz Atene te se činilo da će sigurno zadržati prednost na gostovanju u Grčkoj. Međutim, domaća ekipa je vođena svojim navijačima uspjela zagorčati život Španjolcima te su u jednom trenutku i izjednačili na ukupnih 3:3. Međutim, Isi Palazon pogodio je za ukupnih 4:3 i prolaz kluba iz predgrađa Madrida u polufinale Konferencijske lige.

Poveo je AEK u 13. minuti golom Zunija, a grčka momčad je do predaha preko Razvana Marina, koji je realizirao kazneni udarac, došla do 2:0. S tim rezultatom otišlo se na predah te je Rayo Vallecano s ukupnih 3:2 grčevito držao prolaz u polufinale Konferencijske lige.

Nisu dugo u drugom dijelu držali tu prednost jer je nakon šest minuta Zini zabio svoj drugi gol za potpuno poravnanje na Allwyn areni. Ipak, Rayo je uspio uzvratiti devet minuta kasnije, a za to je bio zaslužan Isi Palazon koji je pogodio za 3:1 i ukupno vodstvo španjolske momčadi od 4:3.

Nakon toga više nije bilo pogodaka i Rayo je izborio polufinale Konferencijske lige gdje će igrati protiv francuskog Strasbourga koji je nadoknadio poraz od 2:0 iz prve utakmice s njemačkim Mainzom.

Domagoj Vida cijeli susret je odsjedio na klupi AEK-a dok Robert Ljubičić nije bio u kadru jer nije prijavljen za ovu fazu natjecanja.