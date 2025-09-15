VIDEO / Pogledajte slavlje igrača Gorice nakon pobjede protiv Dinama: ‘Hoćemo titulu još ove godine’

HNK Gorica

Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su na maksimirskom stadionu s 2:1 pobijedili velikog favorita Dinamo.

Gorica je povela u 21. minuti kada je španjolski nogometaš Iker Pozo pogodio Dinamovu mrežu. Još su se više velikom iznenađenju gosti približili u 48. minuti kada je Žan Trontelj pogodio za 2:0. Do kraja susreta Dinamo je tek smanjio golom Sandra Kulenovića u 57., dok je domaćin od 62. minute imao igrača manje nakon isključenja Luke Stojkovića.

Nakon što je Hajduk u subotu poražen kod Varaždina sada je utakmicu izgubio i Dinamo pa je taj dvojac ostao na vrhu ljestvice s 13 bodova. Gorica se popela na šesto mjesto i sada ima osam bodova. Bila je ovo prva pobjeda Gorice na Maksimiru ikad.

Igrači su nakon utakmice zajedno s trenerom Marijom Carevićem i članovima stožera pobjedu proslavili u svlačionici Dinamovog stadiona.

“Imamo bekove, halfove, imamo forove što daju golove. Hoćemo golove, hoćemo pobjede, hoćemo titulu još ove godine”, orilo se u svlačionici uz nastavak “ovdje nitko nije normalan!”

