VIDEO / Pjaca maestralno asistirao za vodstvo Twentea

Marko Pjaca nedavno je postao novi igrač nizozemskog Twentea. U svom debiju zabio je prvijenac protiv NAC Brede, a sada je, u svojoj drugoj utakmici, upisao i svoju prvu asistenciju. Povremeni hrvatski reprezentativac je utakmicu počeo s klupe, ali je u igru ušao početkom drugog dijela. Trebalo mu je samo pet minuta da rezultat 1:1 pretvori u vodstvo Twentea od 2:1 nad Spartom Rotterdam. Donedavni igrač Dinama napravio je sjajan lažnjak, a onda je uposlio Kristiana Hlynssona koji je zabio za 2:1. Do kraja utakmice je Twente i povećao prednost te su slavili s 5:1.
