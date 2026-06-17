VIDEO / Patrola do gola (2): Nakon ludog putovnja preko Route 66 više nismo turisti, nego navijači!

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U drugoj epizodi Patrolom do gola dečki su se provezli legendarnom cestom Route 66, razgovarali s najrazličitijom 'ekipom' koja se može sresti po lokalnim odmorištima, a onda su stigli u Dallas. Sada je sve podređeno Englezima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.