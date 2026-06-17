VIDEO / ‘Ono ponavljanje penala ubija nogomet, a u drugom poluvremenu su nas ubili’

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Hrvatska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske, a nakon susreta je naš Vedran Babić u rubrici "SAD ili nikad" pronašao nekoliko zanimljivih gostiju. Jedan od njih bio je Vedran koji, kao i naš novinar Vedran, dolazi iz Splita pa su se na početku zajedno nasmijali na tu činjenicu. Navijač Vedran dotaknuo se utakmice, dobrog prvog poluvremena, drugog u kojem je istaknuo da su nas "ubili". Uz to, pričao je o ponovljenom jedanaestercu za koji je naglasio da su pravila kriva i da s tim FIFA ubija nogomet. Također je rekao da smjena generacije neće biti dovoljno dobra jer ova nova generacija nije na tom nivou. Za kraj ga je naš kamerman upitao 'kad će Hajduk biti prvak' na što je naš sugovornik u šaljivom tonu odgovorio 'nećemo se provocirati'.

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