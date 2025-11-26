VIDEO / Modrić o Perišiću: ‘Bio je tu kad smo ga najviše trebali, ali ta frizura… nije bila baš najbolja’

Podijeli :

Guliver Image

Poseban video pripremio je HNS povodom 150. nastupa Ivana Perišića za Hrvatsku.

HNS se u čast 150 nastupa Ivana Perišića u dresu Vatrenih odlučio prisjetiti nekih njegovih najboljih trenutaka u reprezentaciji. Prisjetio se najvažnijih situacija iz Perišićeve karijere kapetan Vatrenih, Luka Modrić.

Otvaranje SP-a 2014. protiv Brazila (3:1)

“Ovdje smo odigrali jako dobro. Na Europskom prvenstvu 2012. godine Perišić je pokazao da je drukčiji. Jer je Hrvatska uvijek bila ekipa kojoj je nedostajalo takvih tipova igrača, brz, jak i prodoran. Vidjelo se da je bio drukčiji i vidjelo se da će igrati vrlo važnu ulogu u budućnosti hrvatske reprezentacije”, rekao je Modrić.

Pobjednički gol protiv Španjolske na Euru 2016. (2:1)

POVEZANO Perišić: Rekao bih da se vraćamo na priču iz Rusije

“Jako lijepo sjećanje, Euro 2016. Protiv Španjolske Ivan je zabio taj pobjednički pogodak kao i puno puta u reprezentaciji kada je bio čovjek odluke. Fenomenalna utakmica, ali frizura onako, nije baš najbolja”, dodao je kapetan Hrvatske.

Perišić je tada imao izbrijanu kosu na hrvatske kvadratiće.

Pobjeda protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija (4:2)

“Vrhunska predstava s naše strane i s njegove isto. On je tu pokazao opet svoju tu raznovrsnost, moć i fizički je definitivno jedan od najspremnijih reprezentativaca u povijesti. Ja sam prvi ušao u reprezentaciju, no prošli smo dosta toga zajedno. Sigurno mi je jedan od dražih suigrača”, kaže Modrić.

Pogodak protiv Engleske i za finale SP-a 2018. (2:1)

“A što da kažem, jedan od najbitnijih golova u hrvatskoj povijesti. Taj turnir nije puno zabijao, ali smo ga trpili jer smo znali što nam on može u svakom trenutku donijeti. To su takvi igrači, možda neće moći gol zabiti, ali radi puno drugih stvari koje su jako bitne za ekipu. Trći u oba smjera, bori se, bude lijevi bek ako treba, stoper ako treba.

Nevjerojatno koliko je raznovrsan, koliko radi na sebi, koliko je spreman. Iz svake situacije može napraviti razliku. Jedan od najbitnijih golova i jedna velika njegova utakmica”, pohvalio je Modrić Perišića.

Pobjeda protiv Japana i pogodak glavom sa 16 metara na SP-u 2022.

“Iz svake pozicije je bio opasan, mogao je zabiti gol, jako važan gol. Taj nas je gol poslao u četvrtfinale i onda polufinale. Bio je tu kada smo ga najviše trebali”, zaključio je kapetan.