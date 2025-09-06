VIDEO / Mađarska prosula 2:0 protiv Irske, Austrija zadržala priključak za BiH

Podijeli :

Zanimljivu su kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine odigrali nogometaši Irske i Mađarske u Dublinu, a na kraju je završilo bez pobjednika 2:2.

Mađari mogu žaliti što nisu ostvarili važnu startnu pobjedu u skupini F koja je s odigravanjem počela baš ove subote. Mađarska je vodila 2:-0 nakon samo petnaest minuta igre. Strijelci su bili Varga u drugoj i Sallai u 15. minuti. Početkom drugog dijela Ferguson je smanjio na 1:2, a potom je u 53. minuti Sallai isključen.

Sve do 93. minute Mađarska je s igračem manje čuvala vodstvo, ali je tada Idah pogodio za konačnih 2:2.

Ove su subote na svoj kvalifikacijski put prema Svjetskom prvenstvu krenuli nogometaši Portugala i početak je bio impresivan, pobijedili su u Jerevanu Armeniju s čak 5:0 u toj skupini F.

Poveo je Portugal u 10. minuti golom Joaa Felixa, dok je već u 21. bilo 2:0 nakon što je Cristiano Ronaldo zatresao domaću mrežu. Na odmor se otišlo uz 3:0 Portugalaca, a treći pogodak je postigao Joao Cancelo. U nastavku susreta još su Felix i Ronaldo zabili po pogodak za konačnih i uvjerljivih 5:0.

Skupinom H dominiraju Austrija i Bosna i Hercegovina. Te dvije reprezentacije su stopostotne i nakon ove subote. Austrija je upisala treću pobjedu, u Linzu je pobijedila Cipar 1:0, dok je BiH u gostima svladala San Marino 6:0 za svoje četvrto slavlje.

Austrija se silno namučila za minimalno slavlje protiv Ciprana, a jedini je gol dao Sabitzer u 54. minuti iz jedanaesterca. Bosna i Hercegovina je daleko lakše došla do tri boda kod San Marina.

Treba naglasiti da je San Marino od 16. minute imao igrača manje zbog isključenja Golinuccija. Pet minuta kasnije je Tahirović zabio za 1:0 i sve do 70. minute je stajala ta minimalna gostujuća prednost. Tada se BiH raspucala. Dva gola je dao Džeko, a po jedan Baždar, Alajbegović i Mujakić za konačnih 6:0.

Engleska i dalje ne briljira, ali skuplja pobjede. U skupini K su engleski nogometaši odigrali četvrtu utakmicu i četvrti put su slavili, u Birminghamu su pobijedili Andoru s 2:0. Po jedan gol u svakom poluvremenu dali su Englezi, s tim da je premijerni na ogledu bio autogol Garcije u 25. minuti. Sve je odlučeno pogotkom Ricea u 67. minuti.

Ranije je Srbija pobijedila u Rigi Latviju s minimalnih 1:0 u sklopu skupine K. Utakmica je odlučena već u 12. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Dušan Vlahović. Tada je napadač Juventusa sa skoro 20 metara precizno potegnuo i naciljao domaću mrežu.

Imala je Srbija mnogo prilika postići drugi pogodak i time riješiti utakmicu, ali je sve do samog kraja strahovala za pobjedu. Tri važna boda i minimalnu prednost je ipak sačuvala. Srbija još uvijek nije primila pogodak u kvalifikacijama.

Engleska je vodeća na ljestvici s maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice. Druga je Srbija sa sedam bodova iz tri dvoboja, dok Albanija ima pet bodova iz četiri utakmice.