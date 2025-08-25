VIDEO / Kaos u susjedstvu: Bad Blue Boysi se potukli s navijačkom skupinom u BiH

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Na društvenim mrežama pojavila se snimka sukoba dvije navijačke skupine.

U Širokom Brijegu navodno je zabilježen incident između Bad Blue Boysa i navijačke skupine tamošnjeg kluba, Škripara. Razlog sukoba zasad nije do kraja razjašnjen, a snimku donosi Facebook stranica Hrvatske navijačke skupine.

Ako je ovo stvarno najnovija snimka iz prethodnih dana, ovo je incident između ove dvije navijačke skupine nakon pet godina. U prethodnom je slučaju situacija brzo smirena intervencijom policije, a ovoga puta službenog postupanja nije bilo.

Skupine su se relativno brzo razišle i prema dostupnim informacijama nije bilo težih ozljeda.