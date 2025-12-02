VIDEO / Dinamo objavio video iz svlačionice: ‘Nama je HNL Liga prvaka!’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je u Gorici slavio 2:0 u 15. kolu HNL-a.

Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). “Modri” su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.

POVEZANO Kovačević: Stojković je malo temperamentan, čini mi se da je odigravao pas i nije čuo zvižduk Dinamo objavio fotografiju svog uplakanog igrača: ‘Nema ljepšeg osjećaja…’

Nakon teškog poraza u Lilleu, Plavi su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon “francuske pljuske” u Europskoj ligi.

Dinamo je dan nakon utakmice objavio video iz svlačionice. U njemu nogometaši i stručni stožer slave pobjedu uz pjesmu:

“Dinamo mi volimo i za njega živimo. Bez njega ne bi bili sretni, jer on je ponos grada mog.”

U opisu videa piše: “Nama je HNL Liga prvaka! Vidimo se u subotu na derbiju!”