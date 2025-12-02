VIDEO / Dinamo objavio video iz svlačionice: ‘Nama je HNL Liga prvaka!’

Dinamo je u Gorici slavio 2:0 u 15. kolu HNL-a.
Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). “Modri” su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.
Nakon teškog poraza u Lilleu, Plavi su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon “francuske pljuske” u Europskoj ligi.
Dinamo je dan nakon utakmice objavio video iz svlačionice. U njemu nogometaši i stručni stožer slave pobjedu uz pjesmu:
“Dinamo mi volimo i za njega živimo. Bez njega ne bi bili sretni, jer on je ponos grada mog.”
U opisu videa piše: “Nama je HNL Liga prvaka! Vidimo se u subotu na derbiju!”
