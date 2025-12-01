Kovačević: Stojković je malo temperamentan, čini mi se da je odigravao pas i nije čuo zvižduk

Podijeli :

Dinamo je u 15. kolu HNL-a slavio 2:0 na gostovanju kod Gorice i preuzeo vrh ljestvice uoči najvećeg hrvatskog derbija.

Momčad Marija Kovačevića do pobjede su golovima doveli Monsef Bakrar u 34. minuti te Marko Soldo u sudačkoj nadoknadi, a trener je komentirao susret.

“Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Prvo poluvrijeme smo bili jako dobri, sve smo kontrolirali. Jako sam zadovoljan s tim dijelom utakmice. U drugom smo znali da će oni nešto pokušavati, mi nismo uhvatili ritam, ali nismo im puno dozvolili. Onda nam se dogodi taj karton, ali možda nam je to trebalo jer smo dobro reagirali. Sretan sam zbog Solde; teško dobiva šansu, ali ju je zaslužio”, rekao je u uvodu pa nastavio odgovarati na pitanja.

Kako je Hoxha?

Ha, ne znam. Vidjet ćemo, još je vruće sve. Nadam se da je dobro.

Isključenje Stojkovića?

Iskreno, nisam dobro vidio. Meni je izgledalo kao da je odigravao pas i da nije čuo zvižduk. Nisam vidio stvarno, rekli su mi da je odigravao pas. Teška situacija, to mu se ponovilo drugi put. On je malo temperamentan, ali koliko znam nije čuo zvižduk.

Koliko znači?

Polako se dižemo, teško se bilo pripremati nakon Lillea. Prvo poluvrijeme nam je putokaz. Teško se pripremati za ovakve utakmice, ali pokazali smo karakter.

Konačno ste vodeća momčad HNL-a, nakon derbija može biti plus 4?

Lijepo bi bilo. Teško će biti sigurno u derbiju… Teška je ovo liga, nema favorita, ali ovo je dobro kolo za nas jer su svi remizirali, a mi smo pobijedili.

Prvi put nakon tri godine Dinamo je prvi u prosincu. Niste primili gol, kako ste zadovoljni s bekovima?

Zadnja linija nam je jako mlada plus McKenna koji ih drži pod kontrolom. Dobri su bili, nismo puno dozvolili Gorici, ali siguran sam da ova momčad može biti još bolja.

Počeli ste dosta rotirati, koliko to znači?

Tko imalo razumije nogomet… Ja se ne želim pravdati, ali nama je Mišić samo standardni igrač od prošle sezone. Da ih je barem pet, šest, ali eto, neki pametuju jer znaju bolje nego ja. Atmosfera je sjajna i tko god piše drukčije, ja ću reći da laže. Svi igrači koji su došli su kvalitetni, ali su svi došli u novu ekipu. Nekim igračima treba i pola godine da se snađu u nekoj ‘gotovoj’ ekipi. Treba vremena. Radimo, šutimo i vjerujem da će nas rezultat pratiti.

Beljo je dva mjeseca bez gola u SHNL-u…

Kad je išlo, svi su zabijali. Dolazio je u neke situacije, vjerujem da će biti bolji.

Je li vam se skinuo teret?

Ja samo radim svoj posao. Oni koji prate klub pišu kao da smo protivnici. Ja vjerujem da ćemo ostvariti cilj, a to je da ćemo osvojiti prvenstvo.

Kako je Lisica?