VIDEO / Aston Villa razbila Liverpool i izborila Ligu prvaka, Redsi strepe za petim mjestom

U prvoj utakmici pretposljednjeg kola engleske Premier lige odigran je derbi za plasman u Ligu prvaka. Iako su Aston Villa i Liverpool prije početka utakmice držali mjesto koje vodi u Ligu prvaka, obje ekipe znale su da im pobjeda donosi siguran plasman u elitno nogometno natjecanje. Na kraju je do te pobjede stigla Aston Villa s 4:2.

Sve do 42. minute nije bilo golova na utakmici, a tada je Morgan Rogers, engleski reprezentativac zabio za vodstvo Aston Ville. Liverpool je u 52. izjednačio golom Virgila Van Dijka nakon prekida, ali Redsi su utakmicu u egalu držali tek pet minuta.

Slot: Imam sve razloge vjerovati da ostajem na klupi Liverpoola

Za to je najzaslužniji bio Dominik Szoboszlai koji je izgubio loptu u nezgodnoj poziciji nakon čega je Rogers uposlio Ollieja Watkinsa. Napadač Villansa nije imao problema s postizanjem pogotka za vodstvo domaće ekipe od 2:1.

Watkins je u 73. minuti zabio i svoj drugi gol na utakmici te je tako osigurao pobjedu Aston Villi. Ubrzo je Villa zabila i četvrti gol na utakmici, a njega je postigao jedan od najboljih škotskih igrača John McGinn. Veznjak Aston Ville sjajno je pogodio s ruba kaznenog prostora za 4:1 svoje momčadi.

Do kraja susreta Van Dijk je svojim drugim pogotkom ublažio poraz Liverpoola. Ovim slavljem od 4:2. Villansi su osigurali Ligu prvaka nakon godinu dana pauze u kojoj su nastupali u Europa ligi gdje će 20. svibnja igrati finale protiv Freiburga.

Što se tiče Liverpoola, oni moraju strepiti za svojim petim mjestom jer je Bournemouth na šestom udaljen tek četiri boda. U slučaju pobjede Trešnjica u utorak protiv Manchester Cityja, Redsi bi u posljednjem kolu strepili za svojim mjesto u elitnom nogometnom natjecanju.

