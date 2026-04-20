Veliki propust Sesveta: Zbog greške ne mogu u SHNL ni ako osvoje naslov u drugoj ligi?!

Podijeli :

NK Sesvete Facebook

NK Sesvete trenutno drže drugo mjesto u Prvoj NL.

Na prvom je mjestu trenutno Rudeš s 52 boda, a kako doznaju SN, Sesvete neće moći u prvu ligu čak i ako sezonu završe na prvom mjestu.

Naime, Sesvete nisu u roku poslale zahtjev za licencu za SHNL i neće je ni dobiti.

HNS je još ranije objavio popis klubova koji su do propisanog roka, 31. siječnja 2026., podnijeli zahtjev za licencu. Sesvete su tada zatražile licencu isključivo za Prvu NL, dok za SHNL nisu podnijele zahtjev, što znači da je sada ne mogu ni dobiti.

Nakon niza dobrih rezultata, klupsko vodstvo ipak je naknadno pokušalo podnijeti zahtjev za licencu za SHNL, i to gotovo dva mjeseca nakon isteka roka. Komisija za licenciranje uskoro će donijeti odluku, no prema dostupnim informacijama, odgovor će biti negativan jer se prijave pristigle nakon roka ne razmatraju. Sesvete tako neće imati licencu za SHNL i samim time nisu kandidat za najviši rang, premda im i dalje preostaju određeni pravni koraci. Navodi da bi domaće utakmice igrali u Velikoj Gorici zasad nemaju značaj, a isti stadion spominje se i kao opcija za Rudeš.

Prvoplasirani Rudeš, kao i Cibalia i Dugopolje koje drže 3. i 4. mjesto, su uredno podnijeli zahtjeve za licence za SHNL.