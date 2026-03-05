Velike vijesti iz Engleska: Širi se doigravanje za plasman u Premier ligu

Podijeli :

xAndyxThomasx FIL-23066-0001 via Guliver Image

U četvrtak oko podne stigla je vijest koja je važna za sve engleske drugoligaše, ali i one koji će to tek postati.

Naime, prije nekoliko dana je najavljeno kako će klubovi iz Championshipa, među kojima je i Hull City Sergeja Jakirovića, glasovati o tome hoće li se play-off za ulazak u Premier ligu proširiti s četiri na šest klubova.

U četvrtak oko podne stigla je potvrda od strane EFL-a (English Football League) kako su klubovi izglasali promjenu. Tako će od sljedeće sezone, 2026./2027., u doigravanje ulaziti klubovi od trećeg do osmog mjesta umjesto od trećeg do šestog.

Ono što se mijenja je da će treći i četvrti iz regularnog dijela sezone biti slobodni u “četvrtfinalu” te čekati pobjednike susreta između petog i osmog te šestog i sedmog kluba.

Finale će se, kao i svake godine, održati na Wembleyju gdje će pobjednik izboriti pozamašnu svotu novca za plasman u Premier ligu. Osim pobjednika play-offa, u elitni rang plasirat će se i prve dvije ekipe iz regularnog dijela sezone.