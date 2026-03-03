Jakirovićev Hull poražen na gostovanju od direktnog konkurenta za ulazak u Premier ligu

Ipswich je tijekom susreta imao više inicijative, a ključni trenutak dogodio se kada je lopta stigla do Matusiwe na oko 18 metara od gola. Veznjak domaćih pucao je iz prve i svladao hrvatskog vratara Ivora Pandura za konačnih 1:0.

Jakirovićev Hull slavio na gostovanju uz samo dva upućena udarca na utakmici

Hull je ovim porazom propustio priliku zasjesti na treće mjesto te je ostao peti sa 60 bodova iz 35 utakmica, dok Ipswich sada ima 63 boda i drži treću poziciju.

Jakirović je pritom ostao bez prilike srušiti klupski rekord star 60 godina. Prošlog vikenda Hull je prvi put nakon 1966. vezao pet gostujućih ligaških pobjeda i izjednačio rekord, ali niz je sada prekinut.