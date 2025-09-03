Velika želja Hajduka želi otići iz Istre

Podijeli :

NK Osijek

Kad Goran Tomić u petak, 12. rujna, izvede sastav Zeleno-Žutih u Koprivnici, ostaje pitanje hoće li moći računati na sve igrače koji su mu trenutno na raspolaganju. Trener je tijekom ovog tjedna uveo intenzivan trenažni ritam, koji će kulminirati s dvije prijateljske utakmice. U petak povodom 100. obljetnice Brtonigle, te u subotu protiv slovenskog prvoligaša Kopra na stadionu Aldo Drosina.

U međuvremenu, klub je u srijedu potvrdio da je Kristijan Fućak sporazumno raskinuo ugovor s Istrom 1961. Fućak je stigao u siječnju, upisao 18 nastupa i postigao jedan pogodak. Nakon prošlotjednog odlaska Ramića, u momčadi su ostali samo oni igrači na koje stručni stožer računa za ostatak jesenskog dijela prvenstva.

U kadru se tako još uvijek nalaze Ville Koski i Dario Marešić, iako dosad nije stigla ponuda koja bi zadovoljila klub ili igrače. Koski ima važeći ugovor još dvije godine, dok Marešiću aktualna sezona označava kraj suradnje s Istrom. Upravo zato je realnije da bi Marešić mogao otići prije zatvaranja prijelaznog roka u ligama gdje je još aktivan (poput Turske, Nizozemske ili Portugala). Njegova tržišna vrijednost je niža od Koskijeve, upravo zbog kraćeg ugovora, a kako navode Sportske Novosti dojam je i da sam Marešić više naginje odlasku. S druge strane, Koski je ranije odbio ponudu iz MLS-a, iako je bila najpovoljnija za klub, što pokazuje da ne želi forsirati transfer.