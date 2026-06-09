Mario Pašalić i Hajduk? Želja Vatrenog aposlutno je jasna!

“Želio bi završiti svoju međunarodnu karijeru u Bergamu, a zatim se vratiti u Hajduk. Nakon toga ćemo vidjeti što budućnost nosi. U nogometu ne možeš sve isplanirati, nikad ne znaš”, rekao je Naletilić.

Pašalić s Atalantom ima ugovor do ljeta 2028. godine pa bi se, ako ostane do kraja suradnje, u Hajduk mogao vratiti kao 33-godišnjak. Iza njega je još jedna uspješna sezona u dresu talijanskog kluba, tijekom koje je u 46 nastupa postigao deset pogodaka i dodao sedam asistencija.

Naletilić je govorio i o budućnosti Sandra Kulenovića, koji je ovog ljeta iz Dinama preselio u Torino.

“Pod vodstvom Baronija imao je puno minuta i dobro je krenuo. Kod D‘Averse znatno manje, a nije postigao ni onoliko golova koliko je trebao, niti koliko bi napadač njegove kvalitete želio. Zbog toga ima još veću motivaciju i ambiciju da sljedeće sezone bude uspješan. Vrlo je sretan i ponosan što je igrač Torina”, istaknuo je Naletilić.