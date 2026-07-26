Alen Halilović blizu novog angažmana?

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Trenutno je slobodan igrač.

Klub iz Serie B, Avellino, želi se pojačati bivšim igračem hrvatske reprezentacije, Barcelone i Milana, koji je trenutačno slobodan na tržištu.

POVEZANO Alen Halilović odlazi iz Fortune Sittard

Kako pišu talijanski mediji, Alen Halilović je u dobroj formi i održava ritam od dva treninga dnevno. Posljednji angažman Halilović je imao u nizozemskoj Fortuni Sittard za koju je u ukupno 67 nastupa zabilježio sedam golova i sedam asistencija,

Halilovićevi zastupnici razgovarali su navodno sa sportskim direktorom Avellina Mariom Aiellom. On je o svemu izvijestio trenera Alessandra Nestu, legendu Lazija, Milana i talijanske reprezentacije, a oni su uzeli vremena za odluku. Prije nego što odluče o angažmanu Halilovića, klub želi proučiti i druge opcije za poziciju ofenzivnog veznog.

Avellino je u prošloj sezoni zauzeo osmo mjesto ljestvice Serie B.