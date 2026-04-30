Gattuso i Jurić kandidati za klupu Torina, D’Aversa bez garancija ostanka

Iako se posljednjih tjedana često spominje povratak Ivana Jurića u Torino, talijanski mediji sve više pišu i o mogućem dolasku Gennara Gattusa. Predsjednik Torina Urbano Cairo navodno već godinama cijeni bivšeg izbornika Italije te ga je pokušao dovesti još 2023. i 2024. godine – piše Tuttosport.

Aktualni trener Roberto D’Aversa, unatoč dobrim rezultatima i osiguranom ostanku u Serie A, još nije dobio jasne signale kluba oko produženja ugovora. Cairo je potvrdio da odluka o njegovoj budućnosti još nije donesena.

“Zadovoljni smo D’Aversom, ali odluka još nije donesena. Razgovarat ćemo s njim i sportskim direktorom Petracijem kako bismo izabrali najbolje rješenje”, rekao je Cairo.

D’Aversa je preporodio momčad nakon dolaska i u osam utakmica upisao četiri pobjede i dva remija, no čini se da to još nije dovoljno za sigurnu potvrdu. U Torinu zato paralelno razmatraju više opcija, a uz Jurića sve ozbiljnije kotira i Gattuso, koji s Cairom i Petracijem ima vrlo dobre odnose