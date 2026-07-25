Osijek novim porazom zaključio pripreme, opet nije objavio rezultat utakmice

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NK Osijek

Nogometaši Osijeka porazom su završili pripreme za novu sezonu SHNL-a. U posljednjoj provjeri prije početka prvenstva bolji od njih bio je turski prvoligaš Rizespor, koji je u Radomlju slavio s 3:1.

Jedini pogodak za osječku momčad postigao je meksički napadač Armando Leon, koji se tijekom priprema nametnuo kao jedna od pozitivnih priča u momčadi s Opus Arene.

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Rizespor je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela preko Varesanovića, a početkom nastavka prednost je povećao Laci. Tosun je u 61. minuti zabio za 3:0, dok je Leon u 76. minuti postavio konačan rezultat.

Nakon susreta pažnju je privukla odluka Osijeka da na svojim društvenim mrežama ne objavi rezultat utakmice, već samo fotografije sa susreta. Taj potez izazvao je nezadovoljstvo dijela navijača, koji su kritizirali klub.

Odluka kluba podsjetila je i na nedavni slučaj glasnogovornika Marija Mihića, koji se našao pod kritikama vodstva kluba nakon što je na službenim kanalima objavio 4:0 poraz od mađarskog Paksija u prvoj pripremnoj utakmici. Tada se pisalo kako mu je zbog te objave čak prijetio otkaz, uz optužbe da je postupio protiv interesa kluba.

Osijek sada okreće fokus prema početku nove sezone SHNL-a, koju otvara gostovanjem kod Gorice.