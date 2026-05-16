VIDEO / Sin nekadašnjeg Vatrenog zabio autogol i najvjerojatnije poslao St. Pauli u ‘Cvajtu’

Podijeli :

U posljednjem kolu njemačke Bundeslige vodilie su se tri velike bitke, jedna za Ligu prvaka, druga za Konferencijsku ligu, a treća za ostanak. U svakoj su sudjelovala tri kluba. U borbi za ostanak prednjačili su Wolfsburg, St. Pauli i Heidenheim koji su posljednje kolo dočekali s istim brojem bodova (26). St. Pauli i Wolfsburg su igrali međusobno u posljednjem kolu dok je Heidenheim igrao na domaćem terenu kod Mainza koji je jednom nogom bio na ljetnom odmoru.

Iako je Mainz bio na “ljetnom odmoru”, to ih nije spriječilo da nakon prvog poluvremena dođu do prednosti do 2:0 protiv Heidenheima i tako ih potpuno izbace iz borbe za ostanak. To je značilo da su Wolfsburg i St. Pauli imali jasan zadatak kako bi izborili 16. mjesto koje donosi doigravanje s trećeplasiranom ekipom iz 2. Bundeslige.

Vukovima je trebao pozitivan rezultat, a St. Pauliju pobjeda. Kada je St. Pauli izjednačio u 57. minuti na 1:1 počela se stvarati drama koja je trajala tek do 64. minute. Tada je nakon udarca iz kuta Nikola Vasilj, sin nekadašnjeg Vatrenog Vladimira Vasilja i sadašnji vratar Bosne i Hercegovine, “boksanjem” poslao loptu u svoju mrežu. Sudac utakmice gledao je snimku na VAR monitoru, no nakon pregleda presudio je da prekršaja na vrataru nije bilo i pogodak je vrijedio.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.