VIDEO / Španjolac u stilu Vozinhe: Pogledajte nevjerojatan lob koji je izveden s trave u Londonu

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U prvom kolu ATP 500 turnira u londonskom Queen's Clubu Alejandro Davidovich Fokina igrao je protiv domaćeg tenisača Camerona Norrieja. U prvom setu vodila se velika bitka za svaki poen pa je kod 5:5 viđen jedan od najboljih poea godine. Fokina je odigrao skraćenu lopticu koju je Norrie uspio stići i prebaciti preko mreže, a na to je Španjolac reagirao golmanskim potezom te je bacanjem u stranu uspio lopticu usmjeriti iznad Britanca za osvajanje poena. Podsjetio je tako Fokina na junaka Svjetskog prvenstva Vozinhu koji je u ponedjeljak izluđivao Fokinine sunarodnjake u utakmici Španjolske i Zelenortske Republike.

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