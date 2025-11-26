Vardy je igrao protiv Rome, a za to vrijeme lopovi ušli u njegovu vilu i opljačkali ga

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Jamie Vardy ovog je ljeta nakon 13 godina napustio klub za koji je odigrao 500 utakmica i postigao 200 golova. Postao je napadač Cremonesea, novog člana Serie A. Za taj je klub u osam utakmica postigao dva gola.

Tijekom posljednje utakmice, kada je Cremonese igrao u Rimu protiv Rome, razbojnici su ušli u njegovu vilu na jezeru Garda i opljačkali je. Vardy je vilu u koju je provaljeno kupio za nešto više od dva milijuna eura. Tamo živi sa suprugom Rebekah i njihovo troje djece te dvoje djece iz ranijih veza njegove žene.

“Smatramo da je banda pratila Vardyja i njegovu obitelj te tempirala provalu u trenutku kada je bio u Rimu. Banda je ušla kroz prozor koji je bio otvoren i uzela satove, nakit, novac i druge vrijedne predmete, uključujući sat marke Patek Philippe, ukupne vrijednosti više od 90 tisuća eura. Imamo snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako osobe ulaze u kuću kroz prozor koji je bio ostavljen otvoren“, izjavio je kapetan karabinjera Giacomo Tessarolo i dodao:

“U kući su boravili nekoliko minuta prije nego što su pobjegli sa satom i drugim vrijednim predmetima. U tom je trenutku unutra bila jedna žena, ne gospođa Vardy, nego dadilja. Krađu su otkrili Vardyjevi prijatelji kada su se vratili u kuću, vidjeli stvari razbacane po podu i shvatili da je provaljeno.“