UŽIVO / Počeo je spektakl na Parku prinčeva: PSG protiv Stanišićevog Bayerna u polufinalu LP

Večeras od 21 sat na rasporedu je prva polufinalna utakmica Lige prvaka između PSG-a i Bayerna. Aktualni europski prvak tako će odmjeriti snage s momčadi koja ima najbolju ligašku sezonu među klubovima iz Liga petice, a ulog je plasman u finale. Pobjednik ovog dvomeča igrat će za trofej protiv boljeg iz ogleda Atletico Madrida i Arsenala. Zanimljivo, ove su sezone već igrali u Ligi prvaka – u 4. kolu ligaške faze Bayern je slavio 2:1 u Parizu, uz dva pogotka Luisa Díaza, dok je za PSG zabio João Neves.
21:07
6'
Prva prijetnja na susretu pripala je Bayernu. Olise je prošao po desnoj strani i ubacio, ali na pravom mjestu bio je domaći vratar Safonov.
21:01
1'
Počela je utakmica na Parku prinčeva.
19:49
Stigli su sastavi: Stanišić u prvih 11 Bayerna
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Neves, Vitinha - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
BAYERN: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane
19:01
19:00
Trener PSG-a, Luis Enrique, najavio je okršaj s Bayernom.
18:59
Evo tko sve nedostaje
U redovima PSG-a situacija izgleda povoljno jer bi trener mogao računati na sve važne adute. Jedina neizvjesnost bio je Vitinha, no prema posljednjim informacijama spreman je za povratak u sastav.
Bayern, kojeg vodi Vincent Kompany, u ovaj susret ulazi oslabljen jer ne može računati na Raphaela Guerreira, Lennarta Karla, Sergea Gnabryja i Toma Bischofa.
18:58
Glavni sudac dolazi iz Švicarske
Glavni sudac utakmice bit će Sandro Schärer iz Švicarske, dok će mu uz liniju pomagati Ángel Nevado i Guadalupe Porras Ayuso iz Španjolske. Ulogu četvrtog suca obnašat će Jesús Gil Manzano, također iz Španjolske. Za VAR je zadužen Carlos del Cerro Grande, a njegov pomoćnik u VAR sobi bit će Guillermo Cuadra Fernández.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!