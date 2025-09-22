UŽIVO OD 21 SAT / Pratimo svečanu dodjelu Zlatne lopte, evo tko su nomirani!

U ponedjeljak od 21 sat u Parizu kreće dodjela još jedne Zlatne lopte, a tijek događanja pratite uz naš tekstualni prijenos!
Ovo će biti 69. dodjela najpoznatije nagrade u nogometu. Prošle je godine Zlatna lopta otišla u ruke Rodrija iz Manchester Cityja, a večeri je obilježio izostanak izaslanstva Real Madrida.
Ove godine najviše se govori o mogućem izostanku jednog od glavnih favorita Ousmanea Dembéléa zbog promjene rasporeda.
Tko osvaja?
Nominirani za glavnu nagradu su:
- Ousmane Dembélé (PSG i Francuska)
- Gianluigi Donnarumma (PSG, sada Manchester City i Italija)
- Jude Bellingham (Real Madrid i Engleska)
- Désiré Doué (PSG i Francuska)
- Denzel Dumfries (Inter i Nizozemska)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund i Gvineja)
- Erling Haaland (Manchester City i Norveška)
- Viktor Gyökeres (Sporting, sada Arsenal i Švedska)
- Achraf Hakimi (PSG i Maroko)
- Harry Kane (Bayern i Engleska)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, PSG i Gruzija)
- Robert Lewandowski (Barcelona i Poljska)
- Alexis Mac Allister (Liverpool i Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter i Argentina)
- Scott McTominay (Napoli i Škotska)
- Kylian Mbappé (Real Madrid i Francuska)
- Nuno Mendes (PSG i Portugal)
- João Neves (PSG i Portugal)
- Pedri (Barcelona i Španjolska)
- Cole Palmer (Chelsea i Engleska)
- Michael Olise (Bayern i Francuska)
- Raphinha (Barcelona i Brazil)
- Declan Rice (Arsenal i Engleska)
- Fabián Ruiz (PSG i Španjolska)
- Lamine Yamal (Barcelona i Španjolska)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, sada Liverpool i Njemačka)
- Vitinha (PSG i Portugal)
- Vinícius Júnior (Real Madrid i Brazil)
- Virgil van Dijk (Liverpool i Nizozemska)
- Mohamed Salah (Liverpool i Egipat)
Koje se još nagrade dijele?
Uz glavnu nagradu dodjeljuju se i priznanja u muškoj i ženskoj konkurenciji. U obje kategorije bit će uručene Zlatna lopta za najboljeg igrača ili igračicu, trofej Kopa za najboljeg mladog igrača ili igračicu do 21 godine, trofej Jašin za najboljeg vratara ili vratarku, trofej Gerd Müller za najboljeg strijelca, trofej Johan Cruyff za najboljeg trenera ili trenericu, nagrada za klub godine te nagrada Sokrat za humanitarni rad.
Tko su favoriti?
Uoči ceremonije najviše se priča o Ousmaneu Dembeleu koji je PSG vodio do naslova u Ligue 1, Ligi prvaka i Svjetskom klupskom prvenstvu, uz 35 pogodaka i 16 asistencija u svim natjecanjima. U to da Zlatna lopta ide u njegove ruke, prilično je siguran i trener Luis Enrique.
Ipak, kao najveći konkurent navodi se Barcelonin Lamine Yamal, koji je sa samo 18 godina nosio napad momčadi do domaćeg dvostrukog naslova u La Ligi i Kupu kralja te je sezonu završio s 18 pogodaka i 21 asistencijom.
Kladionice na Dembeleovu pobjedu stavljaju koeficijent 1.20, dok se Yamal nalazi na drugom mjestu s omjerima oko 6.00. Ostali kandidati, među kojima su Mohamed Salah, Vitinha i Cole Palmer, u su značajnom zaostatku s dvoznamenkastim vrijednostima.
