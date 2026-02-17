UŽIVO OD 21: Pašalić kreće od prve minute protiv Kovača, Ivanović s klupe čeka Realovu ‘osvetu’

U 21 sat kreću prve utakmice večernjeg termina Lige prvaka u šesnaestini finala. U akciji će biti Real Madrid koji traži osvetu protiv Benfice Franje Ivanovića, Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund koja dočekuje Atalantu Marija Pašalića te aktualni osvajač Lige prvaka PSG koji drugu godinu u nizu igra protiv rivala iz francuske lige. Lani su u ovoj fazi igrali protiv Bresta, a sada ih čeka Monaco.
Stigli su sastavi za "francuski derbi" u Ligi prvaka
Postava Monaca: Kohn - Vanderson, Faes, Teze, Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Golovin, Adingra - Balogun
Postava PSG-a: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Barcola, Dembele, Kvaratskhelia
Pašalić od prve minute protiv Kovačeve Borussije
Stigli su sastavi za utakmicu Borussije Dortmund i Atalante. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić kreće od prve minute.
Postava Dortmunda: Kobel - Ryerson, Anton, Bensebaini - Reggiani, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy
Postava Atalante: Carnesecchi - Koussounou, Djimsiti, Kolašinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi - Pašalić, Zalewski, Scamacca
Ivanović na klupi protiv Reala
Stigali su sastavi Benfice i Real Madrida. Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović ostao je na klupi.
Postava Benfice: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Barreiro, Aursnes - Prestianni, Silva, Schjelderup - Pavlidis
Postava Real Madrida: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen - Guler, Valverde, Tchouameni, Camavinga - Vinicius Junior, Mbappe
PSG nastavlja obranu naslova u Ligi prvaka
PSG je prošle sezone u Ligi prvaka također propustio izboriti TOP 8 te su morali odigrati sve faze natjecanja. U šesnaestini finala su lani igrali protiv Bresta, a ni ove godine neće morati protiv kluba iz druge lige. Jedina razlika je što će ipak morati prijeći granicu jer ih čeka Monaco koji, unatoč tome što se nalazi u drugoj državi, igra u francuskoj Ligue 1.
"Hrvatski derbi" na Signal Iduna Parku
U šesnaestini finala ždrijeb je spojio Borussiju Dortmund i Atalantu što znači da će jedan Hrvat sigurno proći u osminu finala Lige prvaka. Trener njemačke momčadi je Niko Kovač, a još uvijek važna karika za momčad iz Bergama je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.
Real traži osvetu protiv Ivanovićeve Benfice
U posljednjem kolu ligaške faze Lige prvaka Benfica je golom vratara Anatolija Trubina šokantno porazila Real Madrid i izbacila ih iz TOP 8, a sebe ubacila u TOP 24. Ždrijeb ih je onda u šesnaestini finala spojio te će sada Jose Mourinho i Franjo Ivanović morati spriječiti Real Madrid u njihovom pokušaju "osvete".
