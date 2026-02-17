VIDEO / PSG preokretom protiv Monaca došao do pobjede u šesnaestini finala Lige prvaka

Već u prvoj minuti susreta je Folarin Balogun, bivši napadač Arsenala na asistenciju Golovina pogodio za vodstvo Monaca. Isti igrač je ponovno zabio u 18. minuti za 2:0 Monaca.

PSG je nakon toga imao priliku smanjiti na 2:1, ali je Vitinha promašio kazneni udarac, odnosno obranio mu ga je Kohn.

Ipak, Parižani su u 29. minuti golom Desirea Douea smanjili zaostatak na 2:1. Netom prije tog gola je iz igre zbog ozljede izašao Ousmane Dembele, dobitnik Zlatne lopte.

PSG je do kraja poluvremena golom Achrafa Hakimija u 41. minuti poravnao na 2:2.

Na početku drugog dijela Golovin je dobio crveni karton, a to je PSG iskoristio u 67. minuti drugim golom Douea.

Nakon toga više nije bilo golova i PSG je s 3:2 slavio u prvoj utakmici šesnaestine finala. Unatoč igraču manje Monaco je do kraja zadržao gol minusa što mu ipak daje određenu nadu za uzvrat u Parizu.