VIDEO / Pogledajte ružan start ruskog veznjaka nad zvijezdom PSG-a, sudac nije odmah pokazao crveni karton

Champions League 17. velj 202622:10 0 komentara
Sport Klub

Na samom početku drugog dijela između Monaca i PSG-a Aleksandar Golovin ružno je startao na Vitinhu. Španjolski sudac je na početku pokazao samo žuti karton, ali je VAR intervenirao i Rus je zaradio crveni karton pri rezultatu 2:2.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)