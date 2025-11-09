UŽIVO OD 16 SATI / ISTRA – DINAMO Uzdrmani Modri na nezgodnoj Aldo Drosini traže pobjedu i priključak Hajduku

Nogometaši Istre i Dinama (16 sati) igraju dvoboj 13. kola HNL-a. Modri u Pulu stižu u teškom trenutku nakon bolnog poraza u Europskoj ligi od Celte, dok domaća Istra nakon šokantnog ispadanja iz Hrvatskog nogometnog kupa protiv četvrtoligaša Kurilovca traži iskupljenje pred svojim navijačima. Za obje momčadi susret je od izuzetne važnosti, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
12:30
Ovo je vjerojatni sastav Dinama protiv Istre
Trener Dinama Mario Kovačević sprema promjene za Aldo Drosinu.
12:29
SKener: Boban je na kocku stavio sve
Da ste me pitali postoji li jedan čovjek koji može nakon Zdravka Mamića voditi Dinamo, ne bih ni sekunde dvojio u svom odabiru. Bio bi to Zvonimir Boban. Ovdje pročitajte u kakvoj se situaciji nalazi.
12:26
Kovačević: Ne želim pričati o takvim glupostima’
Susret u Puli najavio je trener Dinama Mario Kovačević:
12:24
Kapetan Istre: Igramo protiv najbolje momčadi lige
Obje momčadi u susret ulaze s lošim raspoloženjem – Istra nakon iznenađujućeg ispadanja iz Kupa od Kurilovca, a Dinamo poslije teškog poraza 0:3 od Celte u Europa ligi.
Uoči dvoboja medijima su se obratili trener Oriol Riera i kapetan Dario Marešić, najavivši da momčad želi isprati gorak okus iz Kupa i pokazati bolje lice protiv Dinama.
12:22
Što kažu kladionice?
Dinamo je favorit ovog dvoboja.
Pobjeda Istre - 6.50
Remi - 4.50
Pobjeda Dinama - 1.60
12:21
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Duje Strukan iz Splita.
