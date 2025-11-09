UŽIVO OD 16 SATI / ISTRA – DINAMO Uzdrmani Modri na nezgodnoj Aldo Drosini traže pobjedu i priključak Hajduku

Obje momčadi u susret ulaze s lošim raspoloženjem – Istra nakon iznenađujućeg ispadanja iz Kupa od Kurilovca, a Dinamo poslije teškog poraza 0:3 od Celte u Europa ligi.

Uoči dvoboja medijima su se obratili trener Oriol Riera i kapetan Dario Marešić, najavivši da momčad želi isprati gorak okus iz Kupa i pokazati bolje lice protiv Dinama.