HAJDUK – DINAMO 1:2 Pukštas smanjio, Splićani bolji, Modri se nakon vodstva samo brane

Čeka nas treći ovosezonski derbi između Hajduka i Dinama koji se igra na Poljudu u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a. Hajduk bi se u slučaju pobjede približio Dinamu na samo četiri boda, dok bi gosti iz Zagreba pobjedom u Splitu otišli na velikih +10 na ljestvici.
31'
Brajković je pokušao iz voleja, spašava Dominquez
29' GOOOL
Šimun Hrgović ubacio je u sredinu, Raci je isprve pucao i pogodio stativu, a na odbijenu loptu naletio je Amerikanac i zabio za 1:2.
Stojković snažno iznad gola
26'
22'
Hajduk je došao do zraka, oslobodio se Dinamovog pritiska!
Rebić pucao u Modri blok
18'
Hajduk je prvi put ušao u kazneni prostor Dinama, Rebić je pucao, ali Modri su to zablokirali
Dinamo povećao prednost
11'
Nakon velike gužve i flipera u šesnaestercu Hajduka lopta je došla do Gabriela Vidovića, koji je odmah pucao i povećao prednost!
Vodi Dinamo
7'
Krenula je akcija iz zadnje linije. Lopta je došla do Bakrara skroz na desnu stranu. On je u sredini, na rubu kaznenog prostora, pronašao nečuvanog Zajca. Slovenac je imao puno vremena i prostora da primi loptu, namjesti se na udarac i neobranjivo pogodi mrežu Tonija Silića.
Scot McKenna je pucao glavom pored gola nakon kornera
2'
Velika šansa za Dinamo
2'
Beljo pucao umjesto u gol, nego pored peterca
Ibáñez za SK najavio derbi na Poljudu
Uoči velikog derbija za Sport Klub govori bivši branič Dinama Lucho Ibáñez, Argentinac koji je godinama nosio dres Modrih i koji jako dobro zna koliko ova utakmica znači igračima i navijačima.
“Nadam se pobjedi Dinama, ali naravno kao i u svakom derbiju uvijek se igra da se pobijedi. No, u derbiju nema veze kako igraš, da li lijepo igraš ili ne… Očekujem jako zanimljiv derbi, zato što Hajduk, mislim, nikad nije bio blizu Dinamu u ovom trenutku, dakle kad se igra derbi na Poljudu. Sad su i ispali iz Kupa, tako da nemaju što izgubiti. Dinamo još ima jedan front, to je Kup, te je uz to prvi. Nadam se da će Dinamo pobijediti, ali kako sam rekao i prije, derbi je uvijek derbi i ne znam što će biti.“
Argentinac se dotaknuo i Kovačevića, Garcije, Rebića
