HAJDUK – DINAMO 1:2 Pukštas smanjio, Splićani bolji, Modri se nakon vodstva samo brane

Uoči velikog derbija za Sport Klub govori bivši branič Dinama Lucho Ibáñez, Argentinac koji je godinama nosio dres Modrih i koji jako dobro zna koliko ova utakmica znači igračima i navijačima.

“Nadam se pobjedi Dinama, ali naravno kao i u svakom derbiju uvijek se igra da se pobijedi. No, u derbiju nema veze kako igraš, da li lijepo igraš ili ne… Očekujem jako zanimljiv derbi, zato što Hajduk, mislim, nikad nije bio blizu Dinamu u ovom trenutku, dakle kad se igra derbi na Poljudu. Sad su i ispali iz Kupa, tako da nemaju što izgubiti. Dinamo još ima jedan front, to je Kup, te je uz to prvi. Nadam se da će Dinamo pobijediti, ali kako sam rekao i prije, derbi je uvijek derbi i ne znam što će biti.“

