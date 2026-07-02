UŽIVO OD 1:00 / HRVATSKA – PORTUGAL Vatreni protiv Ronalda i društva traže plasman u osminu finala SP-a

Hrvatska protiv Portugala igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, uz izravni prijenos na HTV 2. Pobjednik ovog susreta plasirat će se među 16 najboljih reprezentacija na turniru i u sljedećoj fazi igrati protiv boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije. Tekstualni prijenos utakmice i svih najvažnijih detalja prije i tijekom susreta dostupan je na Sport Klubu.
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