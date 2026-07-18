Utakmicu Francuske i Engleske ‘nitko ne želi igrati’ – osim jednog igrača

Francuska i Engleska će večeras u Miamiju igrati utakmicu za treće mjesto Svjetskog prvenstva, susret koji ni jedna momčad ne želi igrati, ali koji je kroz povijest često donosio velike napadačke učinke i odlučivao o osvajaču Zlatne kopačke.

U takvoj situaciji nalazi se i francuski napadač Kylian Mbbappé, koji uoči dvoboja protiv Engleske dijeli prvo mjesto na ljestvici strijelaca s Lionelom Messijem. Obojica imaju po osam pogodaka, no Argentinac ima jednu asistenciju više, zbog čega će Mbappé morati zabiti ili asistirati ako želi osvojiti nagradu za najboljeg strijelca turnira.

Francuski napadač pritom ima povoljniju priliku od Messija, koji će u nedjelju protiv Španjolske igrati finale u kojem je ulog naslov svjetskog prvaka.

Povijest svjetskih prvenstava pokazuje da je čak četiri puta utakmica za broncu odlučila pobjednika u utrci za Zlatnu kopačku. Posljednji put to se dogodilo 2010. godine, kada je Nijemac Thomas Müller zabio pogodak u pobjedi protiv Urugvaja 3-2 te osvojio nagradu zahvaljujući većem broju asistencija.

Ista se situacija dogodila i 1938. godine, kada je Brazilac Leónidas s dva gola u utakmici za treće mjesto prekinuo izjednačenje u borbi za najboljeg strijelca. Godine 1990. nagradu je osigurao Talijan Salvatore Schillaci, a 1998. hrvatski napadač Davor Šuker.

Upravo je Šuker na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. osvojio Zlatnu kopačku sa šest pogodaka, a jedan od njih postigao je u pobjedi Hrvatske protiv Nizozemske 2-1 u utakmici za broncu.

Susreti za treće mjesto tradicionalno donose mnogo pogodaka. Rekord drži utakmica za broncu na Svjetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj, kada je Francuska pobijedila Zapadnu Njemačku 6-3, a francuski napadač Just Fontaine postigao čak četiri gola, od ukupno 13 koliko ih je zabio na tom turniru.

Utakmica za broncu, koja se na svjetskim prvenstvima igra od 1934. godine, uz iznimku 1950. kada se poredak određivao završnom skupinom, donijela je i najbrži pogodak u povijesti Mundijala. Turčin Hakan Şükür zatresao je mrežu Južne Koreje nakon samo 11 sekundi u dvoboju za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2002. godine.

Unatoč mogućnosti velikog broja pogodaka, utakmica za broncu često predstavlja psihološki težak izazov za reprezentacije koje su netom izgubile polufinale.

“Nijedan naš igrač, kao ni francuski, ne želi igrati ovu utakmicu za utjehu”, rekao je engleski izbornik Thomas Tuchel nakon poraza od Argentine u polufinalu. No, jedan ipak vrlo vjerojatno želi. Mbappeu je ovo idealna prilika da uoči finalnog susreta Španjolske i Argentine podeblja brojku u kategoriji zabijenih golova i kući pođe s utješnom titulom najboljeg strijelca.

Nedostatak motivacije znao je skupo stajati velike reprezentacije. Najpoznatiji primjer je Brazil 2014. godine, koji se nakon povijesnog poraza od Njemačke 1-7 u polufinalu nije uspio oporaviti te je u utakmici za treće mjesto izgubio od Nizozemske 0-3.

S druge strane, reprezentacije poput Švedske 1994. i Hrvatske 1998. godine, slavile su brončanu medalju gotovo kao naslov prvaka.

Kako bi povećala važnost susreta, FIFA trećeplasiranoj reprezentaciji na ovom Svjetskom prvenstvu daje novčanu nagradu od 29 milijuna dolara, dva milijuna više nego četvrtoplasiranoj momčadi.