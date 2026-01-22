Utakmica SHNL-a pred odgodom? Razlozi su dobro poznati

Podijeli :

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Varaždin i Gorica su sutra od 16 sati trebali otvoriti 19. kolo SuperSport HNL-a.

Ali moguće da od te utakmice neće biti ništa. Kako doznaje tportal, ta utakmica bi se mogla odgoditi za ponedjeljak. Razlog su još jednom vremenske nepogode.

Naime, utakmica bi se mogla odgoditi zbog smrznutog terena. Sutra će se održati inspekcija, a ako teren nije pogodan za igru susret će biti pomaknut na ponedjeljak.

Nakon 18 odigranih utakmica Varaždin drži šesto mjesto s 23 boda, dok je Gorica sedma s 19 bodova.