UEFA suspendirala Flicka. Yamal i Lewandowski kažnjeni

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Trener španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Hansi Flick i njegov pomoćnik Marcus Sorg kažnjeni su sa po jednom utakmicom zabrane sjedenja na klupi u eurokupovima te sa po 20 000 eura zbog nepriličnog ponašanja nakon uzvratnog susreta prošlosezonske Lige prvaka protiv Intera odigranog još u svibnju, objavila je UEFA.

Flick i Sorg tako neće moći voditi momčad u prvoj utakmici ovosezonske Lige prvaka sredinom rujna.

Uz Flicka i Sorga kažnjeni su i igrači Barcelone Lamine Yamal i Robert Lewandowski sa po 5,000 eura jer nisu u potpunosti slijedili upute antidopinškog službenika nakon već spomenute utakmice protiv Intera.

Barcelona je kažnjena i sa 7,750 eura jer su njezini navijači palili baklje i bacali predmete na teren tijekom utakmice.

Financijski je kažnjen i Inter i to sa 33,500 eura zbog toga što su njegovi navijači blokirali prolaze na tribinama te također palili baklje.