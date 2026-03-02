UEFA kaznila Spurse zbog rasizma njihovih navijača u Ligi prvaka

Champions League 2. ožu 2026
Europska nogometna federacija (UEFA) kaznila je engleskog premierligaša Tottenham, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, sa 30.000 eura zbog ponašanja navijača tijekom gostujuće 2-0 pobjede protiv Eintrachta u siječnju u Ligi prvaka.

UEFA je kaznila Spurse zbog ‘rasističkog ili diskriminirajućeg’ ponašanja.

Krovna nogometna organizacija “Starog kontinenta” izrekla je londonskom klubu i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, koja će se provoditi samo ako se sličan incident dogodi unutar uvjetnog razdoblja od jedne godine.

Tottenham u osmini finala Lige prvaka očekuje ogled protiv Atletico Madrida. Prva utakmica je 10. ožujka u Madridu, a uzvrat je 18. ožujka u Londonu.

