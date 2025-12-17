UEFA kaznila Bayern zatvaranjem tribine

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images Marco Steinbrenner/DeFodi Images Contributor Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver Image

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) kaznila je Bayern Munchen sa 116.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za svoju sljedeću domaću utakmicu Lige prvaka.

Bavarski klub je kažnjen zbog blokiranja javnih prolaza na stadionu, te vatrometa navijača u susretu protiv Sportinga ranije ovog mjeseca, te zbog nereda i bacanja predmeta, te “poruka koje nisu prikladne za sportski događaj” tijekom gostovanja u Londonu protiv Arsenala.

UEFA je također, izrekla dvogodišnju uvjetnu kaznu Bayernu, koja uključuje zatvaranje cijele južne tribine.

Kažnjen je i Eintracht Frankfurt sa 38.000 eura, te zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima za iduće gostovanje.

Eintracht je kažnjen nakon što su njegovi navijači bacali predmete, palili vatromet i oštetili stadion Camp Nou tijekom poraza 1-2 od Barcelone.

Lisabonski Sporting je kažnjen sa 40.000 eura i također zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima za iduće gostovanje, dok je Lille dobio kaznu od 10.000 eura i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica zbog prekršaja povezanih s vatrometom u utakmici Europske lige protiv Young Boysa.

Izraelski Maccabi Tel-Aviv kažnjen je sa 20.000 eura zbog rasističkog ili diskriminirajućeg ponašanja svojih navijača u utakmici Europske lige protiv VfB Stuttgarta.