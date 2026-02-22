Rijekin europski protivnik izgubio u ligi uoči uzvrata na Rujevici

Podijeli :

(AP Photo/Maria Karadjias) via Guliver Image

U susretu 23. kola ciparskog prvenstva, u gradskom derbiju, nogometaši Apoela su s minimalnih 1:0 svladali Omoniju, vodeći sastav na ljestvici.

Omonia je tako ligaškim porazom najavila dolazak na Rujevicu gdje je idući tjedan čeka hrvatski prvak Rijeka, u uzvratnom dvoboju razigravanja za ulazak među 16 najboljih sastava Konferencijske lige.

Dvoboj APOEL-a i Omonije odlučen je u 81. minuti, a jedini je strijelac bio nigerijski nogometaš Olayinka. Unatoč porazu Omonia je ostala na vrhu ljestvice te ima 54 boda. Drugi Apollon ima 48, treći AEK Larnaca je na 46, Pafos na 44, dok peti APOEL sada ima 39 bodova.

Rijeka je obavila odličan posao u prvom susretu razigravanja za ulazak u osminu finala Konferencijske lige. Pobijedila je u gostima Omoniju s 1:0 golom Adu-Adjeija, a uzvratna utakmica u Rijeci na rasporedu je u četvrtak, u 18.45 sati.