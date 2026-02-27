Prve reakcije na ždrijeb s Rujevice: ‘Strasbourg je jedan od favorita, ali spremni smo!’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Stigao je prvi komentar iz Rijeke na ždrijeb osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga.

Nogometaši Rijeke igrat će protiv francuskog Strasbourga u 1/8 finala UEFA Konferencijske lige. Ishod ždrijeba prokomentirao je pomoćni trener Ramiro Munoz.

“I dalje sam jako ponosan na igrače jer je sinoćnja magična noć upravo ono što su zaslužili. Od početka sezone naporno rade kako bi dokazali da su vrhunska momčad, a sinoć su to na europskoj sceni i potvrdili. Zaista sam ponosan na njih i spremni smo za ono što slijedi”, rekao je Munoz za klupske kanale.

Osmina finala donosi Strasbourg, moćnu francusku momčad koja je prvi dio Konferencijske lige zaključila na prvom mjestu sa 16 od mogućih 18 bodova u šest utakmica.

“Sasvim sigurno se radi o vrhunskoj ekipi koju mnogi smatraju jednim od favorita za osvajanje natjecanja. Pripremit ćemo plan za obje utakmice jako detaljno, kao što smo to činili i do sada u UEFA Konferencijskoj ligi. Dat ćemo sve od sebe da Rijeka dospije u sam vrh europskog nogometa, u oba susreta idemo maksimalno čvrsto, s karakterom kakav smo pokazali jučer”, istaknuo je Munoz.

Rijeka će biti domaćin prve utakmice 12. ožujka, a revanš je 19. ožujka. U slučaju prolaska, hrvatski će prvak u četvrtfinalu igrati protiv Sigme Olomouc ili Mainza.