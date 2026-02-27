Rijeka zaobišla hrvatsku koloniju u Poljskoj, ide na najbolju momčad Konferencijske lige

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Rijeke saznali su suparnika u osmini finala Konferencijske lige.

Nakon što su produžili svoju uspješnu europsku sezonu prolaskom ciparske Omonije, nogometaši aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke doznali su kako će u osmini finala Konferencijske lige igrati protiv francuskog Strasbourga.

Tako je odlučio ždrijeb u Nyonu na kojem je zapravo postojala samo dilema hoće li Riječani izvući Rakow ili Strasbourg. U Rakowu igraju trojica Hrvata (Fran Tudor, Marko Bulat i Zoran Arsenić), no Rijeku put ipak odvodi u Francusku.

Strasbourg je prvi dio Konferencijske lige završio na prvom mjestu sa 16 od mogućih 18 bodova, a proteklog je vikenda kao domaćin svladao Lyon 3:1. U domaćem prvenstvu zauzima sedmo mjesto s 34 boda, točno 20 manje od vodećeg PSG-a.

Rijeka će prvu utakmicu igrati kući 12. ožujka, a revanš je sedam dana kasnije.

Ako Rijeka izvede čudo, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Sigma Olomouc – Mainz.

Ostali parovi osmine finala su: Crystal Palace – AEK Larnaca, Lech Poznanj – Šahtar, Samsunspor – Rayo Vallecano, AZ – Sparta Prag, Celje – AEK, Fiorentina – Rakow.

Četvrtfinala se igraju 9. i 16. travnja, polufinala 30. travnja i 7. svibnja, a veliko finale 27. svibnja 2026. godine u Leipzigu.