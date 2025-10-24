Messi, Ronaldo, Haaland pa – Kovačević!? Hrvatski napadač jedan je od najtraženijih na Transfermarktu

Podijeli :

Hrvatski napadač Franko Kovačević nestvarnu je formu nastavio i u četvrtak protiv Shamrocka kojemu je zabio svoj već 22. pogodak ove sezone!

Kovačević je u pobjedi svog Celja kod irskog Shamrocka 2:0 zabio oba gola u 33. i 40. minuti, čime je svoj golgeterski konto ove sezone podigao na ukupno 22 pogotka!

To je uistinu nevjerojatno s obzirom na to da još nismo zaključili ni listopad. U slovenskom prvenstvu bivši napadač Hajduka, Hoffenheima, Rudeša i Cincinnatija zabio je deset golova, u kvalifikacijama i ligaškoj fazi Konferencijske lige osam i u kvalifikacijama Europa lige još četiri. Dakle, 22 pogotka u 19 utakmica u svim natjecanjima.

Prema Transfermarktu dvadesetšestogodišnji napadač procijenjen je na samo 700.000 eura, ali nema sumnje kako će u novom ažuriranju njegova vrijednost bitno skočiti.

Koliko je Kovačević trenutno hit u Europi i šire pokazuje i podatak da je u ovom trenutku šesti najtraženiji igrač na Transfermarktu. Ispred njega samo su Scott Carson, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland i Hakim Ziyech. Iza Kovačevića su Harry Kane, Kylian Mbappe i Marcus Rashford.