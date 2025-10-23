VIDEO / Sjajni hrvatski napadač nastavlja briljirati u Europi, pogledaje nova dva gola u KL

Podijeli :

Franko Kovačević (26) zabio je dva gola za Celje na gostovanju protiv Shamrock Roversa u drugom kolu Konferencijske lige.

Bivši napadač Hajduka pogodio je u 33. minuti nakon asistencije bivšeg igrača Dinama 2, Vitalija Lisakoviča, a drugi gol postigao je u 40. minuti.

VIDEO / Hrvatski hit-napadač progovorio o pozivu u reprezentaciju i Daliću: ‘Uvjeren sam da…’

Prvi pogodak stigao je nakon odlične akcije kroz sredinu i snažnog udarca Kovačevića, dok je kod drugog iskoristio dodavanje Bejgera u kaznenom prostoru i povećao vodstvo Celja na 2:0. Utakmica je u tijeku.

Podsjetimo, u prvo kolu Konferencijske lige zabio je hat-trick protiv grčkog AEK-a.