VIDEO / Kovačević ‘ubija’! Hrvatski napadač s dva gola srušio Maribor, vodeći je strijelac lige

Podijeli :

Hrvatski napadač Franko Kovačević nastavlja briljirati u slovenskom prvenstvu. U derbiju s Mariborom zabio je još dva pogotka u pobjedi Celja 3:0 i vodi na listi strijelaca.

Kovačević je doveo Celje u vodstvo golom u 11. minuti. Nekadašnjem igraču Hajduka, Hoffenheima, Rudeša i još mnogih klubova asistirao je još jedan bivši HNL-ovac Vitalij Lisakovič koji je svojevremeno igrao za Rudeš i Varaždin.

Kovačevićje u 63. minuti novim pogotkom povisio prednost Celja i podebljao svoj golgeterski konto na deset, što ga čini vodećim strijelcem prvenstva. Do kraja je Poplatnik pogodio za 3:0 u 90. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.