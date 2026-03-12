Majstorović: Riskirali smo, ali i bili svjesni toga. Imamo se čemu nadati u uzvratu

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši HNK Rijeka poraženi su 1:2 od RC Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala UEFA Europa Conference League. Aktualni hrvatski prvak pružio je dobar otpor najboljoj momčadi iz ligaške faze natjecanja, ali je na kraju ipak ostao bez pozitivnog rezultata.

Francuska momčad povela je već u 2. minuti pogotkom Joaquín Panichelli. Prednost Strasbourga povećao je Martial Godo u 72. minuti, dok je Rijeka smanjila četiri minute kasnije preko Ante Majstorović.

Unatoč porazu, riječki sastav ostavio je otvorenu borbu za prolazak u uzvratu osmine finala.

Nakon utakmice izjavu je dao stoper domaćina, Ante Majstorović:

“Znali smo da su kvalitetni, poljuljao nas je rani gol koji nismo očekivali. Pokazali smo da se možemo nositi s njima, šteta poraza, ali eto. Sretan sam zbog gola, ali mi nije drago da smo izgubili. Trener je htio da idemo u visoki presing, što je riskantno, ali smo bili svjesni toga.”